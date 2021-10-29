Более 30 кораблей: Зеленский хочет восстановить научно-исследовательский флот

Президент Владимир Зеленский намерен возобновить научно-исследовательский флот Украины. Планируется разработать многолетнюю программу. В общей сложности это предполагает создание 36 судов.

Зеленский на заседании конгресса местных и региональных властей в Одессе заявил, что ученым антарктической станции "Академик Вернадский" передают ледокол James Clark Ross.

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Это позволит изучение океанических ресурсов и участия на равных в глобальных проектах.

Украина входит в престижные мировые клубы космических и антарктических государств. А сегодня Украина возвращается или начинает возвращаться в Мировой океан,

– сказал Зеленский.

Программа восстановления флота

Зеленский подчеркнул, что ждет от министра образования и науки Сергея Шкарлета полноценной, масштабной программы возрождения научно-исследовательского флота Украины. Он должен включать 5 – 10 лет.

Президент отметил, что хотят восстановить 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. По словам политика, это символическая цифра. Дело в том, что именно столько судов имел научный флот Украины в 1991 году.

К разработке программы призывали присоединиться регионы. В частности, имеющие судостроительные традиции, кадры, учебные заведения и производственные мощности.