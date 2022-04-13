Более 30 стран будут давать 60 миллионов баррелей ежедневно, – Байден о нефтяной изоляции России

Чтобы предотвратить подорожание бензина в США, президент Джо Байден разрешил выпускать 1 миллион баррелей из стратегического фонда ежедневно. Еще 30 стран будут давать 60 миллионов баррелей.

Байден заявил, что бюджеты американцев не должны страдать от того, что президент России Владимир Путин совершает геноцид в Украине. Интересно, что раньше он не признавал желания российских оккупантов буквально уничтожить украинцев.

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Более 30 стран согласились давать 60 миллионов баррелей ежедневно

Байден отметил, что вторжение России в Украину обусловило рост стоимости газа и пищевых продуктов во всем мире. 70% поднятия цен в марте пришлось на "подорожание Путина". Президент США отметил, что делает все возможное, чтобы его преодолеть.

Чтобы помочь справиться с "подорожанием Путина", я разрешил выпускать 1 миллион баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва, а более 30 стран согласились выпустить 60 миллионов дополнительных баррелей.

– заметил Байден.

По его словам, это самый коллективный выпуск в истории. Он помог остановить рост цен на нефть. В то же время, благодаря совместному высвобождению резервов эти цены начали снижаться. Байден подытожил, что американцы должны увидеть экономию своих семейных бюджетов.

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