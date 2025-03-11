Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что, используя украинское вооружение, которое летает более чем на 2 тысячи километров, ВСУ в 2025 году удалось вывести из строя или частично повредить 20 нефтяных объектов оккупантов. Россияне очень боятся украинских дронов.

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Меры безопасности в России

Анатолий Храпчинский отметил, что враг настолько пугается украинских беспилотников, что вчера, 10 марта 2025 года, поднял самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Он курсировал именно в тех областях, которые сегодня обстреливались. Это означает, что российская разведка работает и получает определенную информацию о том, куда мы будем стрелять. Это надо тоже принять во внимание,

– сказал экс-офицер Воздушных сил.

Россияне, применяя А-50, вероятно, пытались предупредить или проверить возможные пробелы своей противовоздушной обороны в Московской области. Несмотря на такие действия противника, Украине удалось провести успешную операцию.

К слову, Московская и Ленинградская области являются наиболее мощно защищенными частями России, учитывая работу ПВО.

Но, как видим, и там, и там мы залетаем благодаря определенным возможностям. Поэтому сейчас надо увеличивать мощности для нанесения ударов по России. Войну надо переносить на российскую территорию,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Интересно, президент аналитического центра Олег Лесной считает, что массированная атака беспилотников на территорию России может стать весомым аргументом Украины во время переговоров в Саудовской Аравии. По его мнению, удары по Москве и другим регионам усиливают тезис о необходимости прекращения огня в небе.