Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що, використовуючи українське озброєння, яке літає на понад 2 тисячі кілометрів, ЗСУ у 2025 році вдалось вивести з ладу або частково пошкодити 20 нафтових об'єктів окупантів. Росіяни дуже бояться українських дронів.

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Заходи безпеки в Росії

Анатолій Храпчинський зауважив, що ворог настільки лякається українських безпілотників, що вчора, 10 березня 2025 року, підняв літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Він курсував саме в тих областях, які сьогодні обстрілювались. Це означає, що російська розвідка працює та отримує певну інформацію щодо того, куди ми будемо стріляти. Це треба теж взяти до уваги,

– сказав ексофіцер Повітряних сил.

Росіяни, застосовуючи А-50, ймовірно, намагались попередити або перевірити можливі прогалини своєї протиповітряної оборони у Московській області. Попри такі дії противника, Україні вдалось провести успішну операцію.

До слова, Московська та Ленінградська області є найпотужніше захищеними частинами Росії з огляду на роботу ППО.

Але, як бачимо, і там, і там ми залітаємо завдяки певним можливостям. Тому зараз треба збільшувати потужності для завдання ударів по Росії. Війну треба переносити на російську територію,

– додав Анатолій Храпчинський.

Цікаво, президент аналітичного центру Олег Лісний вважає, що масована атака безпілотників на територію Росії може стати вагомим аргументом України під час переговорів у Саудівській Аравії. На його думку, удари по Москві та інших регіонах підсилюють тезу про необхідність припинення вогню в небі.