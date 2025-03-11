Таку думку 24 Каналу висловив президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зазначивши, що атака по Росії є посиленням тези про те, що треба починати перемир'я з неба. Ця атака безпілотників, за його словами, доводить наявність важелів впливу в України.

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"Коли в Москві горять будинки, машини, великі заводи та нафтопереробні підприємства, то, мабуть, це схоже на козир", – сказав він.

Масштабна атака по території Росії

Олег Лісний зауважив, що навіть без військової допомоги США Україні вдалось здійснити потужну атаку по Росії, зокрема по Московській області. Мовиться про українські засоби ураження, які здатні долітати так далеко.

Війна – це продовження дипломатії або різновид спілкування між країнами, як би це цинічно не звучало. Я думаю, що це скоріше плюс, ніж мінус,

– висловився він.

На думку президента аналітичного центру, масована атака дронами по території Росії також може стати аргументом у мирному процесі. Мовляв, якщо Росія не обстрілюватиме нашу державу, то й Україна не робитиме цього у відповідь.

Це може стати українським вкладом на шляху до миру, та відповіддю Дональду Трампу, який раніше стверджував, що Україна начебто поки не готова до завершення російсько-української війни.

До слова, перед переговорами України та США в Саудівській Аравії Москва зазнала потужної атаки безпілотників, що призвела до закриття аеропортів і вибухів у столиці та передмістях. Російська ППО заявила про перехоплення 69 дронів, а місцева влада назвала цю атаку наймасштабнішою за час війни.