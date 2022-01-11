Более 300 тысяч евро: ЕСПЧ присудил компенсации заложникам теракта в Беслане

Европейский суд по правам человека назначил денежную компенсацию 39-ти заложникам теракта в Беслане. Общая сумма выплат – 360 тысяч евро.

О присуждении соответствующих компенсаций говорится на сайте ЕСПЧ в решении суда. Европейский суд по правам человека назначил по 5 и 7 тысяч евро заложникам теракта в школе в 2004 году, которые получили повреждения средней тяжести и тяжелые травмы.

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Силовики не смогли предотвратить теракт

В то же время, семьям погибших присудили 10 тысяч евро за каждого убитого. Согласно решению ЕСПЧ, российские власти не провели достаточно мер по предотвращению захвата заложников. Вместе с тем у них была информация о подготовке теракта.

В решении суда говорится, что во время штурма охваченной террористами школы действия силовиков привели к дополнительным жертвам среди заложников. Силы специального назначения ФСБ использовали:

огнеметы;

гранатометы;

танки;

огромное количество стрелкового оружия.

Это нельзя считать "мерой крайней необходимости", соответствующие действия противоречили спасению заложников. Также в ЕСПЧ отметили, что власти России не расследовали трагедию должным образом.

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В целом, среди заявителей, которые получили компенсации от 5 до 40 тысяч евро – как бывшие заложники, так и родственники погибших детей.

Теракт в Беслане: коротко

1 сентября 2004 года в школе в Беслане произошел захват заложников. Террористы более 2 дней удерживали в заминированном здании более 1000 человек.

В результате кровавого теракта и штурма погибли 334 человека, больше половины – дети. В то же время 750 человек получили ранения.

В конце концов, против милиционеров из Ингушетии и Северной Осетии возбудили уголовные дела. Сотрудники милиции якобы знали о подготовке теракта, их обвинили в небрежности, что помешала предотвратить нападение.

Пострадавшие в результате теракта в Беслане получили компенсации в размере более 2,9 миллиона евро еще в 2017 году. Российское правительство попыталось обжаловать решение ЕСПЧ, однако суд оставил его в силе.