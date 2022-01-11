Про присудження відповідних компенсацій мовиться на сайті ЄСПЛ, у рішенні суду. Європейський суд з прав людини призначив по 5 та 7 тисяч євро заручникам теракту в школі у 2004 році, які отримали пошкодження середньої тяжкості та тяжкі травми.

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Силовики не змогли запобігти теракту

Водночас сім'ям загиблих присудили 10 тисяч євро за кожного вбитого. Згідно з рішенням ЄСПЛ, російська влада не провела достатньо заходів для запобігання захопленню заручників. Водночас вона мала інформацію про підготовку теракту.

У рішенні суду мовиться, що під час штурму охопленої терористами школи силовики призвели до додаткових жертв серед заручників. Сили спеціального призначення ФСБ застосовували:

вогнемети;

гранатомети;

танки;

величезну кількість стрілецької зброї.

Це не можна вважати "заходом крайньої потреби", відповідні дії суперечили порятунку заручників. Також в ЄСПЛ зазначили, що влада Росії не розслідувала трагедію у належний спосіб.

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Загалом серед заявників, які отримали компенсації від 5 до 40 тисяч євро – як колишні заручники, так і родичі загиблих дітей.

Зауважте! Постраждалі внаслідок теракту в Беслані отримали компенсації у розмірі понад 2,9 мільйонів євро ще у 2017 році. Російський уряд спробував оскаржити рішення ЄСПЛ, проте суд залишив його чинним.

Теракт у Беслані: коротко