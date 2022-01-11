Про присудження відповідних компенсацій мовиться на сайті ЄСПЛ, у рішенні суду. Європейський суд з прав людини призначив по 5 та 7 тисяч євро заручникам теракту в школі у 2004 році, які отримали пошкодження середньої тяжкості та тяжкі травми.
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Силовики не змогли запобігти теракту
Водночас сім'ям загиблих присудили 10 тисяч євро за кожного вбитого. Згідно з рішенням ЄСПЛ, російська влада не провела достатньо заходів для запобігання захопленню заручників. Водночас вона мала інформацію про підготовку теракту.
У рішенні суду мовиться, що під час штурму охопленої терористами школи силовики призвели до додаткових жертв серед заручників. Сили спеціального призначення ФСБ застосовували:
- вогнемети;
- гранатомети;
- танки;
- величезну кількість стрілецької зброї.
Це не можна вважати "заходом крайньої потреби", відповідні дії суперечили порятунку заручників. Також в ЄСПЛ зазначили, що влада Росії не розслідувала трагедію у належний спосіб.
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Загалом серед заявників, які отримали компенсації від 5 до 40 тисяч євро – як колишні заручники, так і родичі загиблих дітей.
Теракт у Беслані: коротко
- 1 вересня 2004 року у школі в Беслані відбулося захоплення заручників. Терористи більш як 2 дні утримували у замінованій будівлі понад 1000 людей.
- Внаслідок кривавого теракту та штурму загинули 334 людини, понад половина – діти. Водночас 750 осіб отримали поранення.
- Зрештою проти міліціонерів з Інгушетії та Північної Осетії порушили кримінальні справи. Співробітники міліції нібито знали про підготовку теракту, їх звинуватили у недбалості, що завадила запобігти нападу.