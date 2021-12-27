Таку думку президент Земан висловив у різдвяному зверненні до чехів. Через ситуацію в Афганістані, вважає політик, до Європи хлинуть міграційні потоки.

Раніше Президент Чехії Земан призначив нового прем'єра, перебуваючи у скляному боксі

Ситуація в Афганістані може посилити ризик терактів

Цей "афганський Мюнхен", судячи з усього, призведе до посилення міграційних потоків з Афганістану, але перш за все до посилення ризику, в тому числі в Європі, нових терористичних атак, подібних атакам на нью-йоркських "близнюків",

– сказав Земан.

Зазначимо, що таліби, які у серпні 2021 року прийшли до влади в Афганістані, хочуть, аби їх визнали на рівні ООН. Генасамблея Організації у цьому бажанні бойовикам відмовила.

США готові на переговори з талібами через гуманітарну кризу

Тим часом в Афганістані – гуманітарна та економічна криза. Через це США, які не визнають уряд "Талібану", готові проводити перемовини з бойовиками. Раніше Вашингтон заявив, що готовий виділити Кабулу 144 мільйони доларів допомоги.

Варто прочитати Війна, голод та ненажерливість диктаторів: які конфлікти сколихнули світ у 2021

Що відомо про виведення військ США з Афганістану:

Про повне виведення американського контингенту з Афганістану Джо Байден заявив навесні 2021 року.

Символічна дата завершення виведення мала бути 11 вересня 2021 року.

Проте вже 30 серпня Пентагон повідомив про завершення виведення військ США з території Афганістану.

Глава Білого дому наголосив, що не шкодує про таке рішення.

Більше про ситуацію в Афганістані дивіться у "Теории заговора":