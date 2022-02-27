Более 3000 убитых и 200 пленных: потери оккупанта в войне

В Генштабе ВСУ отчитались о ходе войны. Украинская армия уничтожила более 3 тысяч российских военных и еще 200 взяла в плен. Значительные потери и техники агрессора.

В Генштабе указали данные на 3-й день с начала российской агрессии. В ВСУ отметили, что оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки достичь успеха на отдельных направлениях.

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Потери оккупационных сил:

личного состава более 3000 человек и более 200 пленными (информация уточняется);

самолетов – 16 единиц;

вертолетов – 18 единиц;

танков – 102;

ББМ различных типов – более 540 единиц;

ЗРК БУК – 1;

автомобильной техники более 20 единиц.

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