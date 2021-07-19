Инцидент произошел 11 апреля, когда 5 молодых людей взяли в аренду дорогостоящую квартиру на бульваре Леси Украинки. Жилье им было нужно лишь для того, чтобы устроить там погром и снять это на видео.

Смотрите также "Пока, гражданство": блогер сжег украинский паспорт и сразу же начал извиняться

Запись своего же преступления молодые люди загрузили в соцсети.

Разбили и испортили все, что только смогли

Последствия блогерских съемок увидела утром следующего дня хозяйка квартиры, которая сообщила об инциденте полицейским.

Правоохранители быстро установили личности всех злоумышленников и задержали их. Даже в отделении полиции юные киевляне вели себя вызывающе и шутили. Пока не поняли, что их могут серьезно наказать.

Следователи утверждают, что молодые люди напились и начали крушить мебель. Также они порезали ножом натяжной потолок, сорвали обои и разбили всю бытовую технику.

Кроме того, блогеры курили сигареты и громко слушали музыку.

Общая сумма убытков, которые молодые люди нанесли владелице жилья, составила 370 тысяч гривен.

Поступок тиктокеров квалифицировали как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц. Обвинительный акт по этому делу прокуроры направили в суд.

Если фигурантов дела признают виновными, им грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения.

Смотрите видео погрома, который совершили молодые люди в съемной квартире в центре Киева: