Інцидент стався 11 квітня, коли 5 молодих людей взяли в оренду дороговартісну квартиру на бульварі Лесі Українки. Житло їм було потрібно лише для того, щоб влаштувати там погром та зняти це на відео.

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Запис свого ж злочину молодики завантажили до соцмережі.

Розбили та зіпсували все, що тільки змогли

Наслідки блогерських зйомок побачила вранці наступного дня власниця квартири, яка повідомила про інцидент поліцейським.

Правоохоронці швидко встановили особи всіх зловмисників та затримали їх. Навіть у відділку поліції юні кияни поводилися зухвало та жартували. Аж поки не зрозуміли, що їх можуть серйозно покарати.

Слідчі стверджують, що молодики напилися та почали трощити меблі. Також вони порізали ножем натяжну стелю, зірвали шпалери та розбили всю побутову техніку.

Крім того, блогери палили цигарки та голосно слухали музику.

Загальна сума збитків, які молодики завдали власниці житла, склала 370 тисяч гривень.

Вчинок тіктокерів кваліфікували як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб. Обвинувальний акт щодо цієї справи прокурори скерували до суду.

Якщо фігурантів справи визнають винними, їм загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років ув'язнення.

Дивіться відео погрому, який вчинили молодики в орендованій квартирі у центрі Києва: