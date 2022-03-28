Более 4 тысяч потребителей остались без газа под Харьковом после российских обстрелов

28 марта 2022 , 15:55
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АТ "Харківгаз"

АО "Харьковгаз" на своей странице в фейсбуке сообщило, что на Харьковщине поврежден магистральный газопровод.

Согласно информации, в результате вражеских обстрелов в одном из пригородов Харькова поврежден магистральный газопровод Оператора ГТС Украины.

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Как следствие, это привело к прекращению газоснабжения более 4,4 тысяч потребителей.

АО "Харьковгаз" просит клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах, 
– отметили в сообщении.

Известно, что проведение ремонтных работ будет зависеть от хода военных действий в районе повреждения магистрали.

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Автор: Марія Лелека