Более 400 убитых и 800 раненых: свежая статистика потерь в Украине в результате вторжения России
Источник:ООН
С начала российского вторжения в Украину погибли уже более 400 гражданских лиц, в том числе и дети.
Такие данные были приведены в Организации Объединенных Наций от 6 марта.
Важно Украина просит Совбез ООН о миротворцах для охраны объектов критической инфраструктуры
Свежие данные о потерях в Украине среди гражданских
По данным ООН, с начала российского вторжения с 04:00 утра 24 февраля до 24:00 6 марта в Украине зарегистрировано 1207 жертв среди гражданского населения:
- 406 убитых,
- 801 раненый.
Ранее ООН сообщала о 351 убитом мирном украинце и 707 раненых. В ООН признают, что реальные цифры гораздо выше. Дело в том, что информация с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с задержкой. Это касается, например, Волновахи.
Актуально Военный объяснил, почему Генштаб не публикует статистику потерь со стороны Украины
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!