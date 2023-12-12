Более 5 тысяч грузовиков в очередях: Госпогранслужба рассказала о ситуации на границах

В Государственной пограничной службе рассказали, что грузовики стоят в очередях на четырех пунктах пропуска. Все из-за блокировки польских и словацких перевозчиков.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что по состоянию на 12 декабря заблокированными остаются 3 пункта пропуска на границе с Польшей и один – на границе со Словакией.

Смотрите также Плохой пример заразен: словацкие перевозчики заблокировали пункт пропуска возле Ужгорода

Какая ситуация на границе с Польшей

Полковник рассказал, что на границе с Польшей продолжается блокирование трех направлений "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчёва" и "Шегини – Медика".

По этим направлениям в очереди в сторону Украины – 2600 грузовиков. Больше всего – напротив пункта пропуска "Шегини". Остается примерно то количество грузовиков, которые и до этого пересекали эти пункты пропуска, интенсивности не отмечаем,

– объяснил Демченко.

По его словам, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где 11 декабря после 14:00 разблокировали движение грузовиков, по состоянию на утро в очереди находится около 700 грузовиков (по информации от польских пограничников). Хотя еще утром 11 декабря там было ориентировочно 1000 грузовиков.

Андрей Демченко пояснил, что есть увеличение количества грузовиков, пересекших границу за минувшие сутки. Всего границу на этом направлении пересекло 420 грузовиков, 300 из которых – в сторону Украины.

Показателей, которые были до 6 ноября, еще нет, но мы надеемся их достичь в ближайшее время,

– заверил спикер Госпогранслужбы.

Он также пояснил, что украинская сторона не располагает информацией, есть ли до сих пор фура, которая вечером 12 декабря заблокировала движение грузовиков в сторону Украины с польской стороны. По словам Демченко, движение грузовиков на этом направлении осуществляется в обе стороны.

Что происходит на пункте пропуска со Словакией

Андрей Демченко рассказал, что словацкие перевозчики продолжают блокировать пункт пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое" на границе со Словакией.

Словацкие пограничники сообщили, что в очереди на границе стоит ориентировочно 600 грузовиков. Всего в "ЕЧерге" зарегистрировались более 1200 фур, которые хотели бы пересечь границу со Словакией на выезд.

Сколько машин в очередях на границе с Венгрией и Румынией

На пункте пропуска "Чоп – Захонь" на границе с Венгрией до сих пор интенсивное движение. По состоянию на утро – 500 грузовиков стоят в очереди, чтобы пересечь границу.

Также, по словам Демченко, есть увеличение грузопотока и на границе с Румынией, где раньше очередей не было. В частности, через пункт пропуска "Порубное – Сирет" въехать в Украину хотят 800 грузовиков.

из Украины, чтобы добиться отмены "транспортного безвиза" из ЕС для Киева. Они требуют, чтобы украинскому бизнесу вернули разрешения, создали отдельную очередь для пустых грузовиков, доступ к системе "Путь" и так далее.