Более 50 DDoS-атак в более 1 Тбайт, – Федоров рассказал о кибератаках на Кремль
Источник:телеграм Михаила Федорова
Украинцы продолжают воевать с оккупантами. Бои продолжаются и в киберпространстве при поддержке группировки Anonymous.
Хакеры атакуют российские государственные сайты. Об этом сообщил глава Минтранса Михаил Федоров 27 февраля.
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По словам Федорова, российские медиа сообщили о беспрецедентных по масштабу кибератаках в течение 26 февраля.
Известно, что хакеры "положили" официальные сайты Кремля, Госдумы, "Первого канала", "Роскосмоса" и "Российской железной дороги".
Более 50 DDoS-атак в более 1 Тбайт. Как жаль,
– написал Федоров.
Anonymous ведет борьбу
После полномасштабного нападения России на Украину хакерская группировка Anonymous решила помочь в борьбе с агрессором.
Хакеры атаковали российские сайты и получили немало ценной информации. В частности, в сеть "слили" персональные данные работников Минобороны.
Активисты не собираются останавливаться и добавляют России новых проблем в киберпространстве. Недавно им удалось перехватить коммуникацию российских военных и добавить туда шумов.
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