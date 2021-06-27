Более 50 мин за пол часа: военные рассказали об обстреле оккупантами на Луганщине

В сторону защитников Новотошковского направили более 50 мин, и это всего за пол часа времени. Такого мощного обстрела на Луганщине не было уже несколько лет.

Обошлось без жертв, украинские защитники оправляются от пережитого. В то же время военные рассказали детали того, как происходил обстрел.

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Некоторые защитники на фронте такие мощные калибры в сторону своих позиций наблюдали впервые. Блиндаж начал вздрагивать от разрывов мин.

"Командир роты хотя бы успел отдать команду, чтобы все забежали в укрытие. Выставили по одному наблюдателю, которые следили за обстановкой, потому что противник, вероятно, мог перейти в наступление", – рассказал военнослужащий Вооруженных сил Василий.

Некоторые военные как раз дежурили на посту и знали, что под прикрытием минометного обстрела могут подступаться вражеские диверсанты.



Российские наемники не соблюдают режим тишины / Фото 24 канала

"Я прежде всего думал, чтобы не попали в наши блиндажи и технику. Главное, чтобы люди остались живы. За людей, за побратимов переживаешь", – сказал военнослужащий ВСУ Валентин.

Оккупанты выпустили более 50 мин

Всего в сторону позиций Объединенных сил оккупанты выпустили 52 мины. Без жертв обошлось чудом. Обстрел, по информации военных, продолжался примерно 1,5 часа.

Обломки и воронки наглядно демонстрируют как российско-террористические войска пренебрегают Минскими соглашениями и палят запрещенным калибром. Военные пояснили, что 120 мины, калибр от 100 и более – запрещен.



Калибр от 100 и более – запрещен / Фото 24 канала

На фронте с начала боевых действий боеприпасы, которые используют оккупанты стали более качественными. Раньше не взрывался каждый третий снаряд, был бракованный или старый. Сейчас из более пол сотни – не разорвались только 2. Это свидетельствует о том, что Россия регулярно обеспечивает своих наемников новым вооружением и боеприпасами.

Не повезло и наблюдателям, которые должны смотреть как боевики соблюдают режим тишины. На этот раз обломки мин повредили машину Совместного центра контроля и координации по вопросам прекращения огня.



Обломки мин повредили машину СЦКК / Фото 24 канала

Вблизи Новотошковского они обеспечивали работу представителей Международного Красного Креста. Оккупанты гарантировали им безопасность, но в очередной раз обещаний не сдержали.