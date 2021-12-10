Более 50 погибших: в Мексике перевернулся грузовик с мигрантами
Источник:CNN
Авария с десятками жертв и потерпевших произошла на юге Мексики. В грузовике ехали более сотни мигрантов из Центральной Америки. Транспортное средство перевернулось и врезалось в столб.
Смертельная авария произошла в штате Чиапас, на шоссе, которое ведет в столицу штата. Национальность жертв ДТП пока не установлена.
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Часть мигрантов были из Гватемалы
Потерпевшие, которых доставили в больницу, сказали, что они приехали из Гватемалы. Более 50 человек получили травмы, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время точная причина трагедии не установлена.
Перекидывание грузовика могли вызвать:
- высокая скорость движения,
- большое количество людей в фуре,
- сложный поворот, в который могли не вписаться.
Спасатели, которые первыми прибыли на место аварии, сказали, что людей в грузовике было еще больше. Однако часть из тех, кто был легко травмирован, просто сбежали, опасаясь задержания.
Что рассказали потерпевшие
Пострадавшие рассказали, что сели в грузовик уже на территории Мексики – недалеко от границы с Гватемалой. За то, чтобы попасть в штат Пуэбла, каждый из них заплатил по 2 500 – 3 500 долларов.
После этого они должны были договориться с другими людьми, которые доставили бы их к границе США.
Мои соболезнования жертвам и семьям пострадавших. Мы постоянно находимся на связи с правительством штата. Мы контактируем с министерствами иностранных дел пострадавших стран,
– сказал глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
Смотрите жуткое видео с места аварии:
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Что известно о незаконной миграции в Мексике:
- Чаще всего через Мексику на территорию США пытаются попасть мигранты из Гондураса, Никарагуа и Гватемалы.
- В этих странах – продовольственный кризис, высокий уровень коррупции и преступности.
- Только в ноябре мексиканская власть обнаружила 600 мигрантов, которые разместились в двух трейлерах.
- 2021 год стал рекордным по количеству пойманных нелегальных мигрантов.