Более 50 погибших: в Мексике перевернулся грузовик с мигрантами

Авария с десятками жертв и потерпевших произошла на юге Мексики. В грузовике ехали более сотни мигрантов из Центральной Америки. Транспортное средство перевернулось и врезалось в столб.

Смертельная авария произошла в штате Чиапас, на шоссе, которое ведет в столицу штата. Национальность жертв ДТП пока не установлена.

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Часть мигрантов были из Гватемалы

Потерпевшие, которых доставили в больницу, сказали, что они приехали из Гватемалы. Более 50 человек получили травмы, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время точная причина трагедии не установлена.

Перекидывание грузовика могли вызвать:

высокая скорость движения,

большое количество людей в фуре,

сложный поворот, в который могли не вписаться.

Спасатели, которые первыми прибыли на место аварии, сказали, что людей в грузовике было еще больше. Однако часть из тех, кто был легко травмирован, просто сбежали, опасаясь задержания.

Что рассказали потерпевшие

Пострадавшие рассказали, что сели в грузовик уже на территории Мексики – недалеко от границы с Гватемалой. За то, чтобы попасть в штат Пуэбла, каждый из них заплатил по 2 500 – 3 500 долларов.

После этого они должны были договориться с другими людьми, которые доставили бы их к границе США.

Мои соболезнования жертвам и семьям пострадавших. Мы постоянно находимся на связи с правительством штата. Мы контактируем с министерствами иностранных дел пострадавших стран,

– сказал глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Смотрите жуткое видео с места аварии:

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Что известно о незаконной миграции в Мексике: