Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов. По его словам, эти учебные заведения оккупанты разрушили полностью.

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Учиться можно в других областях

"У нас более 60 школ полностью разрушены. Учебный процесс прекращен. У тех людей, которые выехали из Харькова – дети могут учиться в других областях Украины", – заявил Терехов.

Образовательный процесс в Украине: последнее

Министр образования и науки Сергей Шкарлет 15 марта заявил, что 13 регионов Украины вернулись к обучению. Он отметил, что его форма будет зависеть от ситуации.

Кроме того, 9 марта, Шкарлет заявил, что каждый ребенок, переехавший на новое место – сможет учиться в удобном формате, как все ученики. Их готовы принять директора и классные руководители.

Также 8 марта в Украине создали первый всеукраинский детский сад онлайн. Отмечается, что это инновационная платформа для раннего развития ребенка, где есть электронное планирование занятий для детей на каждый день.

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