Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, ці навчальні заклади окупанти зруйнували повністю.

До теми У Києві вже незабаром планують відновити навчання

Навчатись можна в інших областях

"У нас понад 60 шкіл повністю зруйновані. Навчальний процес припинено. У тих людей, які виїхали з Харкова – діти можуть навчатися в інших областях України", – заявив Терехов.

Освітній процес в Україні: останнє

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет 15 березня заявив, що 13 регіонів України повернулися до навчання. Він зауважив, що його форма залежатиме від ситуації.

Крім того, 9 березня, Шкарлет заявив, що кожна дитина, яка переїхала на нове місце – зможе навчатися в зручному форматі, як усі учні. Їх готові прийняти директори та класні керівники.

Також 8 березня в Україні створили перший всеукраїнський дитячий садочок онлайн. Зазначається, що це – інноваційна платформа для раннього розвитку дитини, де є електронне планування занять для діток на кожен день.

Зауважте – У Харкові розбомбили школу: дивіться відео