Более 600 раненых ожидают помощи: на видео из дрона показали "Азовсталь"

В Украине идет война уже более 2 месяцев. Самая сложная ситуация в Мариуполе.

В частности, спасения ждут гражданские и военные на комбинате "Азовсталь". Мариупольский городской совет показал вид предприятия на видео с дрона.

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Более 1000 гражданских и 600 раненых в военном госпитале ожидают спасения,

– сообщает мэрия города.

На видео видно, что Мариуполь полностью разрушен. Кадры ужасают, потому что напоминают зону отчуждения. Трудно поверить, что несколько месяцев назад здесь бурлила жизнь. Ведь город портовый, в котором проживало около полумиллиона жителей.

Сейчас в Мариуполе остается около 100 тысяч, он находится в блокаде. У людей нет пищи и лекарств, гуманитарная катастрофа. На кадрах видна группа людей среди дороги. Кто они и куда направляются неизвестно. Среди солнечной панорамы разрушенного города виден клубок дыма из "Азовстали". Завод продолжают безжалостно бомбить и штурмовать российские военные.

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Эвакуация из "Азовстали": последние новости

У людей, которые прячутся на комбинате, почти нет воды, еды и лекарств. Полк "Азов" сообщает, что среди мирного населения в бункере 60 несовершеннолетних, среди них 4-месячный ребенок. Проблему пытается решить генсек ООН, посещавший Киев и Москву для этого.

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина") попросил президента Турции Реджепа Эрдогана применить процедуру "экстракшн" и вывезти людей на территорию Турции.

К решению проблемы привлекли также церкви. Папа Римский Франциск просил Владимира Путина три раза о том, чтобы освободить людей из "Азовстали". Кремлевский диктатор отказал.

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