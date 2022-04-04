Более 7 тысяч сведений о военных преступлениях России поступили на спецпортал, – Венедиктова

Прокуроры, СБУ и все следственные органы работают над тем, чтобы зафиксировать все преступления там, где недавно были бои. Украинцы сами рассказывают о злодеяниях агрессора на специальном портале.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она проинформировала о том, куда можно обратиться для связи с правоохранительными органами.

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В Украине работает специальный онлайн-портал

У нас работает специальный портал, общегосударственный хаб, с которым работаем мы, Международный уголовный суд, Министерство иностранных дел с судом ООН, Министерство юстиции с судом ЕСПЧ. Там все граждане могут предоставлять свои сведения о военных преступлениях,

– рассказала Венедиктова.

Сейчас таких сообщений поступило около 7 тысяч. Рассказать о совершенных оккупантами злодеяниях можно здесь.

Должна быть фиксация, которая затем будет принята судом

Венедиктова подчеркнула, что такие сообщения важны, ведь должна быть такая фиксация, которую потом примет суд. Доказательства должны быть определенным образом собраны, а на портале действует необходимый алгоритм. Еще одно преимущество – портал абсолютно защищен.

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