Более 70 тысяч ДТП за пол года: почему в Украине столько аварий
За последние пол года на дорогах Украины произошли более 70 тысяч ДТП. В большинстве случаев к авариям привела одна из двух причин: нарушение правил маневрирования, превышение безопасной скорости.
В Украине за последние пол года зафиксировали 72 394 ДТП, сообщили в фейсбуке Укравтодора.
Читайте также ДТП под Киевом: BMW стал ломом, пассажир погиб, а водитель, вероятно, был под наркотиками
В них погибли 1 482 человека.
Почти две трети всех аварии, а это 46 800 случаев, произошли по двум причинам:
- нарушение правил маневрирования: 3 037 человек травмированы, 234 – погибли;
- превышение безопасной скорости: 5 090 человек травмированы, 729 – погибли.
На радостях от поездок по новым дорогам, водители забывают о том, что существуют ограничения скорости, на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы,
– говорится в сообщении.
В Укравтодоре добавляют, что на дорогах государственного значения показатель меньше – всего произошло 6 813 ДТП, в которых 2 777 человек получили травмы, еще 52 – погибли. Однако это все равно важный сигнал к тому, что на новых дорогах нужно быть максимально осторожным.
Обратите внимание Построена с нуля "в чистом поле": в Полтаве похвастались новой частью дороги – фото
Среди уже обновленных дорог в 2020 году:
- 125,5 километра маршрута Северодонецк – Станица Луганская;
- более 100 километров дороги Н-30 Васильевка – Бердянск;
- 47,5 километра дороги Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи.
Антирекорд показывает дорога М-03 Киев – Харьков – Довжанск. Там отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Как следствие – там погибли уже 44 человека.