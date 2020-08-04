За последние пол года на дорогах Украины произошли более 70 тысяч ДТП. В большинстве случаев к авариям привела одна из двух причин: нарушение правил маневрирования, превышение безопасной скорости.

В Украине за последние пол года зафиксировали 72 394 ДТП, сообщили в фейсбуке Укравтодора.

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В них погибли 1 482 человека.

Почти две трети всех аварии, а это 46 800 случаев, произошли по двум причинам:

нарушение правил маневрирования: 3 037 человек травмированы, 234 – погибли;

3 037 человек травмированы, 234 – погибли; превышение безопасной скорости: 5 090 человек травмированы, 729 – погибли.

На радостях от поездок по новым дорогам, водители забывают о том, что существуют ограничения скорости, на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы,

– говорится в сообщении.

В Укравтодоре добавляют, что на дорогах государственного значения показатель меньше – всего произошло 6 813 ДТП, в которых 2 777 человек получили травмы, еще 52 – погибли. Однако это все равно важный сигнал к тому, что на новых дорогах нужно быть максимально осторожным.

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Среди уже обновленных дорог в 2020 году:

125,5 километра маршрута Северодонецк – Станица Луганская ;

; более 100 километров дороги Н-30 Васильевка – Бердянск ;

; 47,5 километра дороги Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи.

Антирекорд показывает дорога М-03 Киев – Харьков – Довжанск. Там отремонтированные участки дороги вызывают неуместную эйфорию у водителей. Как следствие – там погибли уже 44 человека.