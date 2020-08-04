За останні пів року на дорогах України трапилися понад 70 тисяч ДТП. У більшості випадків до аварій призвела одна з двох причин: порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості.

В Україні за останні пів року зафіксували 72 394 ДТП, повідомили у фейсбуці Укравтодору.

Читайте також ДТП під Києвом: BMW став брухтом, пасажир загинув, а водій, ймовірно, був під наркотиками

У них загинули 1 482 людини.

Майже дві третини усіх аварії, а це 46 800 випадків, відбулись з двох причин:

порушення правил маневрування: 3 037 людей травмовані, 234 – загинули;

3 037 людей травмовані, 234 – загинули; перевищення безпечної швидкості: 5 090 людей травмовані, 729 – загинули.

На радощах від поїздок новими дорогами, водії забувають про те, що існують обмеження швидкості, на високій швидкості можливості маневрування зменшуються в рази,

– йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі додають, що на дорогах державного значення показник менший – усього відбулося 6 813 ДТП, у яких 2 777 людей отримали травми, ще 52 – загинули. Однак це все одно важливий сигнал до того, що на нових дорогах потрібно бути максимально обережним.

Зверніть увагу Збудована з нуля "в чистому полі": в Полтаві похвалились новою частиною дороги – фото

Серед вже оновлених доріг у 2020 році:

125,5 кілометра маршруту Сєвєродонецьк – Станиця Луганська;

понад 100 кілометрів дороги Н-30 Василівка – Бердянськ;

47,5 кілометра дороги Т–14–16 Львів – Пустомити – Меденичі.

Антирекорд показує дорога М-03 Київ – Харків – Довжанськ. Там відремонтовані ділянки дороги викликають недоречну ейфорію у водіїв. Як наслідок – там загинули вже 44 людини.