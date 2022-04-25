Более 70 убитых, уничтожены ЗРК "Панцирь С1" и другая техника: потери оккупантов на юге за сутки

25 апреля 2022 , 02:17
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Оперативное командование "Юг"

Российские враги на Юге за сутки потеряли более 70 своих "бойцов", а также много техники. В частности, речь идет о ракетно-пушечном комплексе и автомобильной и бронированной технике.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Юг". Это произошло в конце 60 дней полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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На юге ВСУ эффективно противостоят врагу

Потери оккупантов составляют 73 рашиста и 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника,
– написали в командовании.

Добавили также, что враг усилил разведывательную активность в сторону админграницы Николаевской области.

"Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили", – говорится в сообщении.

Также наши военные обеспечили контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевской области возле админграницы с Херсонской областью.

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Автор: Діана Квасневська