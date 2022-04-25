Более 80% украинцев считают "простых россиян" виновными во вторжении

Отношение украинцев к России ухудшается с каждым днем войны. Так, в конце марта 79% считали "простых россиян" виновными во вторжении в Украину, а сейчас так считают 84%.

Об этом говорится в результатах всеукраинского национально репрезентативного опроса. Также украинцы все активнее выступают против отказа от НАТО.

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Исследование показало, что доля украинцев, которые против запрета на вступление Украины в НАТО, выросла с 45% до 50%. Также 83% граждан против официального признания частью России ранее оккупированных районов Донбасса и 82% украинцев против такого признания Крыма, как условия окончания войны.

Что украинцы думают о победе в войне

Абсолютное большинство украинцев верило в победу в войне в конце марта – 91%, а сейчас еще больше – 93%. Более того, в конце марта 68% были абсолютно уверены в победе, а сейчас 72%.

Большинство украинцев думают, что война будет длиться несколько месяцев или дольше – сейчас таких 59%, то есть люди верят в победу, но понимают, что она не будет быстрой и легкой.

Отношение к помощи других стран

Больше всего благодарны украинцы нашему западному соседу – Польше, почти 90% удовлетворены помощью этой страны. Также большинство удовлетворены помощью США (54% довольных против 41% недовольных), но недовольны помощью ЕС (41% против 53% соответственно), Германии (24% против 69%) и НАТО (20% против 71%).

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