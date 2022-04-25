Про це йдеться в результатах всеукраїнського національно репрезентативного опитування. Також українці все активніше виступають проти відмови від НАТО.

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Дослідження показало, що частка українців, які проти заборони на вступ України до НАТО, зросла з 45% до 50%. Також 83% громадян проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу і 82% українців проти такого визнання Криму, як умови закінчення війни.

Що українці думають про перемогу у війні

Абсолютна більшість українців вірила в перемогу у війні наприкінці березня – 91%, а зараз ще більше – 93%. Щобільше, наприкінці березня 68% були абсолютно впевнені в перемозі, а зараз 72%.

Більшість українців думають, що війна буде тривати кілька місяців або й довше – зараз таких 59%, тобто люди вірять в перемогу, але розуміють, що вона не буде швидкою та легкою.

Ставлення до допомоги від інших країн

Найбільше вдячні українці нашому західному сусіду – Польщі, майже 90% задоволені допомогою від цієї країни. Також більшість задоволені допомогою США (54% задоволених проти 41% незадоволених), але незадоволені допомогою ЄС (41% проти 53%, відповідно), Німеччини (24% проти 69%) та НАТО (20% проти 71%).

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