Более 9 тысяч – столько заявлений об исчезновении детей получила полиция только в 2021 году
Источник:Суспільне
Полиция сообщила, сколько в 2021 году получила заявлений об исчезновении детей. Количество впечатляет – 9137. К счастью, большинство из них удается найти в течение суток.
Такие данные сообщили журналистам в Национальной полиции. Речь о периоде с начала 2021 и до конца июля.
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Сколько в Украине исчезает детей, и сколько их находят: данные полиции
В управлении ювенальной превенции Национальной полиции Украины сообщили, что с начала 2021 года в правоохранительные органы поступило 9137 заявлений и сообщений о пропаже ребенка.
- К счастью, большинство из них находят в течение суток. За 7 месяцев 2021 таких было 8811, а это – 96,4%.
- Всего за указанный период разыскать удалось 9048 детей.
В полиции подчеркнули: очень важным для оперативного розыска пропавшего ребенка является своевременное реагирование на факт исчезновения.
- Оно "значительно уменьшает риск вероятного совершения в отношении ребенка уголовного правонарушения".
Основные причины исчезновения (побега) детей
Правоохранители назвали и причины, из-за которых приходится искать детей. А именно:
- Конфликты в семье и со сверстниками, из-за которых дети убегают из дома.
- Склонность к бродяжничеству.
- Нежелание родителей заниматься проблемами ребенка.
- Оставление детей без присмотра.
- Ненадлежащий контроль родителей или законных представителей.
- Отсутствие содержательного досуга.
Для устранения причин и условий, которые привели к побегам детей, полиция направила в ответственные органы власти 1797 сообщений – дабы те в каждой конкретной ситуации приняли "соответствующие профилактически-воспитательные меры".