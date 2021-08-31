Более 9 тысяч – столько заявлений об исчезновении детей получила полиция только в 2021 году

Полиция сообщила, сколько в 2021 году получила заявлений об исчезновении детей. Количество впечатляет – 9137. К счастью, большинство из них удается найти в течение суток.

Такие данные сообщили журналистам в Национальной полиции. Речь о периоде с начала 2021 и до конца июля.

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Сколько в Украине исчезает детей, и сколько их находят: данные полиции

В управлении ювенальной превенции Национальной полиции Украины сообщили, что с начала 2021 года в правоохранительные органы поступило 9137 заявлений и сообщений о пропаже ребенка.

К счастью, большинство из них находят в течение суток. За 7 месяцев 2021 таких было 8811, а это – 96,4%.

За 7 месяцев 2021 таких было 8811, а это – 96,4%. Всего за указанный период разыскать удалось 9048 детей.

В полиции подчеркнули: очень важным для оперативного розыска пропавшего ребенка является своевременное реагирование на факт исчезновения.

Оно "значительно уменьшает риск вероятного совершения в отношении ребенка уголовного правонарушения".

Основные причины исчезновения (побега) детей

Правоохранители назвали и причины, из-за которых приходится искать детей. А именно:

Конфликты в семье и со сверстниками, из-за которых дети убегают из дома.

Склонность к бродяжничеству.

Нежелание родителей заниматься проблемами ребенка.

Оставление детей без присмотра.

Ненадлежащий контроль родителей или законных представителей.

Отсутствие содержательного досуга.

Для устранения причин и условий, которые привели к побегам детей, полиция направила в ответственные органы власти 1797 сообщений – дабы те в каждой конкретной ситуации приняли "соответствующие профилактически-воспитательные меры".

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