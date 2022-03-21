Более 90% предприятий Ровненщины не остановились, а работают дальше
Предприятия в Ровненской области продолжают работать во время полномасштабной войны. Они ведь должны обеспечивать не только свой регион.
Более 90% предприятий свою работу не останавливали. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.
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"Приятный факт в том, что более 90% предприятий, несмотря на форму собственности, с иностранным и украинским капиталом, не остановились, а работают дальше", – подчеркнул Коваль.
Область обеспечивает не только Ровненщину
Он объяснил, что повышение производства по сравнению с началом полномасштабной войны в Украине было зафиксировано в мукомольной индустрии. Производят и макаронные изделия.
Ведь область должна обеспечивать не только Ровненщину, но и соседние области, которые срадают (от действий России – 24 канал),
– отметил председатель Ровненской ОВА.
Кроме того, в области сейчас работают над тем, чтобы дать толчок бизнесу – чтобы он функционировал благодаря заказу из областного и государственного бюджета.
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