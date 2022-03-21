Понад 90% підприємств свою роботу не зупиняли. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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"Приємний факт у тому, що понад 90% підприємств, попри форму власності, з іноземним та українським капіталом, не зупинилися, а працюють далі", – наголосив Коваль.

Область забезпечує не тільки Рівненщину

Він пояснив, що підвищення виробництва у порівнянні з початком повномасштабної війни в Україні зафіксували у борошномельній індустрії. Більше виготовляють і макаронних виробів.

Адже область повинна забезпечувати не тільки Рівненщину, а й сусідні області, які потерпають (від дій Росії – 24 канал),

– зауважив голова Рівненської ОВА.

Окрім цього, в області зараз працюють над тим, щоб дати поштовх бізнесу – аби він функціонував завдяки замовленню з обласного та державного бюджету.

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