Во многих областях воздушная тревога
11 апреля 2022 , 03:50Читати новину українською
В более чем половине областей была объявлена воздушная тревога. Всем людям нужно немедленно пройти в укрытие.
Сообщения о включении сирен начали публиковать местные власти ориентировочно с 03:06 и до 03:51 11 апреля. В укрытиях следует находиться до тех пор, пока не будет отбоя тревоги.
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Из-за угрозы с неба раздаются сирены
В частности, пройти в укрытие нужно жителям:
- Житомирской;
- Полтавской;
- Одесской;
- Сумской;
- Винницкой;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Черкасской областей.
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