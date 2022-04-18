Более миллиона украинцев вернулись в страну за время войны

С начала войны России против Украины на Родину вернулось 1,06 миллиона граждан. Сейчас в Украину въезжает больше людей, чем уезжает.

Украинцы активно возвращаются

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, 16 апреля впервые с начала полномасштабной войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.

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Всего с 24 февраля на въезд в Украину вернулось 1 миллион 60 тысяч граждан. В субботу фиксировалось большее количество людей, которые следовали в Украину, подавляющее большинство – это наши граждане,

– сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы.

Он добавил, что в воскресенье, 17 марта, пассажиропоток несколько снизился (на уровне 65 тысяч в обе стороны). Уехало и заехало почти одинаковое количество людей.

В Госпогранслужбе на этой неделе ожидают увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.

Добавим, что за время войны Украину покинуло более 4,6 миллиона человек. Известно также о 7,1 миллионе, которые выехали в более безопасные регионы страны. Поэтому с начала полномасштабной войны свои дома покинули 11,7 миллиона человек, а это более четверти населения страны.

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