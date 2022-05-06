Более одного миллиона евро: NOVUS вместе с Food for Ukraine помогают украинцам во время войны

С первых дней войны литовская сеть супермаркетов NOVUS развернула активную благотворительную деятельность, приступив к раздаче товаров первой необходимости возле магазинов. Тогда тысячи жителей Киева могли получить продукты в нескольких районах столицы.

Это было первым шагом для поддержки населения, затем объемы помощи расширялись за пределы магазинов. Усилия решили сконцентрировать именно на оставшихся в эпицентре событий людях в Украине.

Конец февраля стал временем для неотложных решений и действий. Мы видели растерянность и тревогу среди людей, и первоочередным шагом стала консолидация наших усилий на помощи украинцам.

– поделился бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

По его словам, самыми важными миссиями сети NOVUS за последние два месяца стали успокоить украинцев наличием необходимых товаров в магазинах, а также поддержать продуктами наиболее уязвимую часть населения, которая не имеет возможности беспокоиться о себе самостоятельно.

"В Литве был основан благотворительный фонд Food for Ukraine, с которым мы бок о бок закупаем продукты и находим единомышленников-филантропов среди литовского и европейского бизнеса, чтобы как можно больше помощи оказать населению Украины, где NOVUS работает больше 12 лет, а лично я – уже больше 25", – рассказал Раймондас Туменас.

За время войны компания смогла сделать большой шаг навстречу народу Украины. 175 000 продуктовых наборов были переданы семьям, детям, пожилым людям, лицам с инвалидностью, эвакуированным людям, приехавшим из городов с активными боевыми действиями, всем, кто находится в крайне затруднительном положении. Один такой набор, в свою очередь, это возможность жить и питаться одинокому человеку неделю. Продукты развозят по районам столицы, территориальным центрам социального обслуживания, а также в самые отдаленные уголки Киевской области, где люди пережили оккупацию.

Мы видели боль в глазах людей, потерявших что-то важное во время войны… Или кого-то… и видели радость на их лицах, когда они понимали, что не остались брошенными и забытыми. Мы стремимся облегчить их жизнь, чтобы люди понимали – о них помнят и заботятся,

– отметили в сети.

К поддержке Украины присоединяются небезразличные европейцы, искренне сочувствующие люди – они перечисляют средства, которые позволяют покупать еще больше продуктов для гуманитарных наборов. Присоединяются сети супермаркетов Европы, производители продуктов питания как украинские, так и европейские. Все, кто не может оставаться в стороне.

Уже два месяца грузовые машины перевозят десятки тонн продукции еженедельно, чтобы Украина была обеспечена едой. В настоящее время насчитывается уже более 800 тонн товаров, которую получила страна от сети, фонда, компаний-филантропов и, конечно, меценатов.

"Сейчас объем оказанной помощи превысил 1 000 000 евро. Это непременно стоит всех ежедневно прилагаемых усилий. Ведь Украина – наш второй дом. Страна, которой мы гордимся, разделяем ее печали и верим в ее процветающее безоблачное будущее. Без всяких сомнений мы продолжим тот путь, который избрали – быть рядом с украинцами в добрые времена и плохие. Именно сейчас тот период, когда мы должны проявить человечность, сплоченность и прилагать все усилия, чтобы помочь украинцам выдержать нелегкие испытания. Верим в будущее и поддерживаем", – отметил бенефициар сети NOVUS.

Руководитель фонда Food for Ukraine Нериюс Удренас рассказал, что основная цель инициативы – хотя бы немного лишить страхов людей, дать надежду на то, что завтра у них будет дома еда.

"Именно сейчас мы должны проявить всю человечность и поддержку, чтобы быть рядом с Украиной в трудные времена. NOVUS и фонд Food for Ukraine объединяет бизнес и людей, чтобы общими усилиями помочь выстоять Украине. Украина – большая страна, Литва – маленькая, но у нас большие сердца и мы от всей души делаем все, что в наших силах ради украинцев», – рассказал Нериюс Удренас.

Он отметил, что фотоотчеты со счастливыми людьми, которые получили помощь, вдохновляют творить добро еще больше, двигаться дальше и не останавливаться.

"Мы благодарны партнерам, которые присоединились к гуманитарной помощи, а также людям, которые помогают доставлять эти продукты нуждающимся и одиноким людям домой – обществу Красного Креста Украины, исполнительным органам Киевского городского совета за плодотворное сотрудничество", – сказал руководитель фонда Food for Ukraine.