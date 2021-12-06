Более реальный, чем в "Игре престолов": В Запорожье установили "Железный трон Востока"

Ко Дню Вооруженных сил Украины и Дню волонтера в центре Запорожья установили железный трон, как в сериале "Игра престолов". Однако сделан он из настоящих обломков боеприпасов из Донбасса.

Памятник открыли 5 декабря в Сквере пограничников вблизи площади Свободы. Инициатором идеи стал предприниматель из Запорожья и ветеран АТО Валерий Прозапас.

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"Железный трон Востока" теперь на постоянной локации. Он станет элементом целого мемориала защитникам Украины. Уверен, этот символ воли к победе должен объединять всех, кто поддерживает государственность и бьется за нее", – написал на своей странице в фейсбуке Прозапас.

В Запорожье установили "Железный трон Востока" / Фото Сергея Диденко

Памятник весит более 700 килограммов. Он должен напоминать людям о войне на Донбассе, которая до сих пор продолжается.

"Железный трон Востока": что известно

Памятник создали волонтеры из Запорожья еще в 2016 году.

Основа "железного трона" – части танка, все остальное – обломки боеприпасов из зоны боевых действий.

Трон продали на аукционе в Запорожье за 150 тысяч гривен.

Полученные деньги потратили на покупку тепловизора и автомобиля для воинов, находящихся на передовой.

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