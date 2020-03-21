Более 100 украинцев эвакуировали из Шри-Ланки: что делать тем, кто остался

Украина возвращает своих граждан со всего мира. 21 марта из Шри-Ланки вылетело уже 160 украинцев, еще 20 должны вылететь позже.

Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства иностранных дел.

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В сообщении говорится, что туристическая компания Join Up работает над тем, чтобы бесплатно расселить всех, у кого заканчивается путевка на Шри-Ланке. Также рассматривается вопрос покрытия расходов тех туристов, которые самостоятельно оплачивают свое проживание после окончания срока действия путевки.

Для туристов, прибывших самостоятельно на Шри-Ланку, 23 марта ожидается чартерный рейс Коломбо – Киев, рассчитан на 200 – 215 мест. Вылет из Коломбо примерно в 11 – 12 часов дня. Ориентировочная стоимость билета составляет 500 долларов США,

– отметили в сообщении.

Также туристам на Шри-Ланке советуют оставаться на связи с туроператорами и консулом посольства Украины в Индии, и если они не могут воспользоваться ни одной из вышеперечисленных возможностей, то нужно сообщить об этом.

По состоянию на 21 марта на Шри-Ланке зафиксировали 77 случаев заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели.

Что делать украинцам, которые хотят эвакуироваться

зарегистрироваться в системе "Друг";

в ней уведомить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;

если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

Украина 17 марта закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами. Поэтому более 30 тысяч украинцев не успели вернуться на родину. Теперь их эвакуируют специальными рейсами. Также Владимир Зеленский сказал, что вместе с Министерством иностранных дел сформированы так называемые хабы для возвращения граждан домой.

Перечень хабов – смотрите по ссылке.