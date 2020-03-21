Понад 100 українців евакуювали зі Шрі-Ланки: що робити тим, хто залишилися

Україна повертає своїх громадян з усього світу. 21 березня зі Шрі-Ланки вилетіло вже 160 українців, ще 20 мають вилетіти пізніше.

Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства закордонних справ.

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У повідомленні мовиться, що туристична компанія Join Up працює над тим, щоб безкоштовно розселити всіх, у кого закінчується путівка на Шрі-Ланці. Також розглядається питання покриття витрат тих туристів, які самостійно оплачують своє проживання після закінчення строку дії путівки.

Для туристів, які прибули самостійно на Шрі-Ланку, 23 березня очікується чартерний рейс Коломбо – Київ, розрахований на 200 – 215 місць. Виліт з Коломбо приблизно об 11 – 12 годині дня. Орієнтовна вартість квитка становить 500 доларів США,

– зазначили у повідомленні.

Також туристам на Шрі-Ланці радять залишатись на зв'язку з туроператорами та консулом посольства України в Індії, і якщо вони не можуть скористатися жодною з вищеперерахованих можливостей, то потрібно повідомити про це.

Станом на 21 березня на Шрі-Ланці зафіксували 77 випадків зараження коронавірусом, 3 людини одужали.

Що робити українцям, які хочуть евакуюватися

зареєструватися у системі "Друг";

у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформації про ситуацію, у якій ви опинилися;

якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.

Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами. Також Володимир Зеленський сказав, що разом з Міністерством закордонних справ сформовані так звані хаби для повернення громадян додому.

Перелік хабів – дивіться за посиланням.