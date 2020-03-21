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      Понад 100 українців евакуювали зі Шрі-Ланки: що робити тим, хто залишилися

      - Читать новость на русском
      Українці повертаються зі Шрі-Ланки / unsplash.com

      Україна повертає своїх громадян з усього світу. 21 березня зі Шрі-Ланки вилетіло вже 160 українців, ще 20 мають вилетіти пізніше.

      Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства закордонних справ.

      Зверніть увагу В Україну повертаються ще 6 тисяч громадян: розклад додаткових рейсів SkyUp та МАУ

      У повідомленні мовиться, що туристична компанія Join Up працює над тим, щоб безкоштовно розселити всіх, у кого закінчується путівка на Шрі-Ланці. Також розглядається питання покриття витрат тих туристів, які самостійно оплачують своє проживання після закінчення строку дії путівки.

      Для туристів, які прибули самостійно на Шрі-Ланку, 23 березня очікується чартерний рейс Коломбо – Київ, розрахований на 200 – 215 місць. Виліт з Коломбо приблизно об 11 – 12 годині дня. Орієнтовна вартість квитка становить 500 доларів США,
      – зазначили у повідомленні.

      Також туристам на Шрі-Ланці радять залишатись на зв'язку з туроператорами та консулом посольства України в Індії, і якщо вони не можуть скористатися жодною з вищеперерахованих можливостей, то потрібно повідомити про це.

      Станом на 21 березня на Шрі-Ланці зафіксували 77 випадків зараження коронавірусом, 3 людини одужали.

      Що робити українцям, які хочуть евакуюватися

      • зареєструватися у системі "Друг";
      • у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформації про ситуацію, у якій ви опинилися;
      • якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.

      Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами. Також Володимир Зеленський сказав, що разом з Міністерством закордонних справ сформовані так звані хаби для повернення громадян додому.

      Перелік хабів – дивіться за посиланням.

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Транспорт Евакуація українців Індія Міністерство інфраструктури
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