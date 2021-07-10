Болельщицу Англии уволили с работы за поход на матч Евро-2020 во время больничного

Болельщица сборной Англии солгала руководству, что заболела. Все для того, чтобы пойти на матч Евро-2020. Однако женщине не повезло и ее начальник узнал о вранье.

Почему женщину уволили с работы

37-летняя Нина Фаруки получила билет на матч Англия – Голландия в последний момент. Взять отгул было уже поздно.

Интересно Англичане требуют дополнительный выходной в случае победы сборной Англии на Евро-2020

Болельщица подумала, что с работы ее не отпустят из-за нехватки персонала. Поэтому женщина солгала, что заболела, а сама отправилась из города Лидс в Лондон.

План Нины рухнул еще в первом тайме. Она попала в объектив телекамеры, когда радовалась первому забитому голу своей сборной. Кадры с болельщицей увидел весь мир, а некоторые СМИ даже написали про ее яркие эмоции.

Трансляцию матча увидел и шеф Нины. Утром он позвонил женщине и сказал, что она может не выходить на работу. Представитель компании заявил, что у них не было другого выхода, как уволить прогульщицу. Однако он заверил, что всем работникам дадут дополнительный выходной 12 июля, после финала Евро-2020.

Курьезы на Евро-2020

Ранее 6 болельщиков из Франции перепутали Будапешт с Бухарестом, когда играла их сборная. Вместо Венгрии мужчины прилетели в Румынию, а свою ошибку поняли только через несколько часов.

Поэтому французы вынуждены были смотреть матч по телевизору.