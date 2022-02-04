Однако сейчас ему это не очень удается. О последствиях ультиматумов главы Кремля в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.

Обратите внимание Полномасштабное наступление России на Украину с самого начала было невозможным, – российский экономист

"У Путина есть возможности попытаться заставить себя уважать с помощью провокаций. Однако то, что пока заметно, это действительно очень болезненная потеря", – заметил Иноземцев.

Напомним! Путин заявил, что Организация Североатлантического договора якобы "кинула" касательно своих обещаний и призвал соблюсти "гарантии безопасности".

Что подвело Путина

По его словам, возможно, Путин не рассчитывал на то, что Запад примет его ультиматумы. Одна ситуация, которая сложилась, действительно ниже той плани, на которую мог рассчитывать глава Кремля.

Думаю, его подвело ощущение того, что весь мир действует и развивается так, как Россия под руководством Путина,

– подчеркнул Иноземцев.

Он отметил, что Путин рассчитывал на определенную договоренность с США, предпринимал попытки еще при Дональде Трампе.

Путин хотел договориться с США

Его встреча с Джо Байденом в Женеве в 2021 году заверила, что американский президент договороспособен. Хотя сам Путин не много сделал из того, о чем договаривались в Женеве.

Однако глава Кремля не хочет принимать во внимание то, что сейчас политика договоренности некоторых великих людей ушла в прошлое. Сейчас решения принимают более открыто и коллективно.

Позиция США в отношении России: последние новости

В американский СМИ распространяется новая информация, якобы Россия разработала специальный план для вторжения в Украину.

В Кремле не удивились таким новостям и заявили, что им уже не впервые такое "закидывают".

В США готовы к новым переговорам Джо Байдена с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Госдепе.

На фоне агрессии России против Украины в США готовят много "сюрпризов" для Путина и его окружения, в частности масштабные санкции.

Трансляция Романа Цимбалюка об Украине, США и России: смотрите видео