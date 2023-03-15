Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он отметил, что боится, чтобы с этими людьми что-то не случилось раньше.

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"Нам нужно помолиться за их здоровье, чтобы эти люди не умерли раньше времени, не успев предстать перед международным трибуналом", – заявил он.

Ахмед Закаев считает, что "лучших" руководителей антиимперской и антироссийской идеологии, чем Путин и Кадыров, в мире не будет.

Лучше, чем они делают, убеждают мир в том, что вот это государственное образование должно перестать существовать, других кандидатов нет,

– заявил председатель правительства Чеченской республики Ичкерия.

Поэтому, убежден Закаев, нужно думать об их безопасности.

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Останавливаться нельзя

"Если вдруг завтра не станет Путина и Кадырова, мы не должны останавливаться и отказываться от нашей главной задачи – чтобы эта империя зла перестала существовать", – сказал он.

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия уверен, что на это ничего не должно влиять – ни их жизнь, ни их смерть.

"Поэтому мы должны двигаться вперед. Они стали более опасны, чем когда-либо, ведь действительно тяжело больны", –подытожил Ахмед Закаев.

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