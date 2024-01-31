В ходе расследования было установлено, что шестеро граждан России прибыли в Болгарию по фальшивым документам. По данным прокуратуры, они занимались подрывной деятельностью в отношении коммерческой компании, которая производит оружие.
Смотрите также Участник "Х-Фактора" оскандалился российскими треками на "украинской вечеринке" в Болгарии
Детали дела о взрывах
Еще в 2021 году, местная прокуратура сообщила, что отравление болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева в 2015 году было связано с четырьмя взрывами на военных складах. Они принадлежали его компании Emco.
Речь идет об одном инциденте в 2011 году и двух в 2015 году. Еще один взрыв произошел в 2020 году, когда был взорван склад "Арсенала", вблизи города Миглиж.
Эти случаи объединили в одно расследование, поскольку было замечено сходство между ними. Оно продолжалось с апреля 2021 года, однако ранее никаких деталей относительно этого не сообщали.
Во всех четырех случаях конкретных причин взрывов на складах не установлено. Жертв и пострадавших нет,
– заявили ранее в прокуратуре.
Перед взрывами произошли пожары, что привело к эвакуации людей.
Отравление Гебрева
Как отмечала болгарская служба "Радио Свобода", среди объявленных в розыск шестерых россиян трое также заочно обвинены в отравлении Гебрева "Новичком" в 2015 году. Относительно этого случая сейчас продолжается отдельное расследование.
По предварительной информации прокуратуры Софии следует, что в деле о взрывах на складах оружия расследуется также причастность болгарских граждан – тогда как ранее речь шла исключительно об агентах России.
Перечисленные выше случаи – не единственные диверсии на оружейной инфраструктуре Болгарии за последние годы.
Что известно о последнем взрыве: кратко
- В июне 2023 года в Болгарии вблизи города Карнобат взорвался склад с оружием компании бизнесмена Эмилиана Гебрева, который с 2014 года поставлял оружие в Украину. После взрывов на складе боеприпасов вспыхнул пожар. Гебрев сказал, что причины взрыва "непонятны", потому что на сгоревшем складе не было никакой продукции, которая могла бы загореться сама по себе.
- Впоследствии оружейный магнат Эмилиан Гебрев сказал, что он обеспокоен из-за того, что российские диверсанты атаковали заводы и склады его компании Emco. По его словам, это случилось, чтобы сорвать поставки оружия для Украины.