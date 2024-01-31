Під час розслідування було встановлено, що шестеро громадян Росії прибули до Болгарії за фальшивими документами. За даними прокуратури, вони займалися підривною діяльністю щодо комерційної компанії, яка виготовляє зброю.

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Деталі справи щодо вибухів

Ще у 2021 році, місцева прокуратура повідомила, що отруєння болгарського збройового магната Еміліана Гебрева у 2015 році було пов'язане з чотирма вибухами на військових складах. Вони належали його компанії Emco.

Мовиться про один інцидент у 2011 році та два у 2015 році. Ще один вибух стався у 2020 році, коли було підірвано склад "Арсеналу", що поблизу міста Миглиж.

Ці випадки об’єднали в одне розслідування, оскільки було помічено схожість між ними. Воно тривало з квітня 2021 року, проте раніше жодних деталей стосовно цього не повідомляли.

У всіх чотирьох випадках конкретних причин вибухів на складах не встановлено. Жертв і постраждалих немає,

– заявили раніше у прокуратурі.

Перед вибухами сталися пожежі, що призвело до евакуації людей.

Отруєння Гебрева

Як зазначала болгарська служба "Радіо Свобода", з-поміж оголошених у розшук шістьох росіян троє також заочно звинувачені в отруєнні Гебрева "Новічком" у 2015 році. Стосовно цього випадку наразі триває окреме розслідування.

Довідка. У 2015 році невідомі намагалися отруїти власника Emco Еміліана Гебрева, його сина, а також бізнес-партнера. Болгарська прокуратура звинуватила в цьому співробітників російської військової розвідки. Причину замаху вбачають в експорті зброї в Україну.

За попередньою інформацією прокуратури Софії випливає, що у справі про вибухи на складах зброї розслідується також причетність болгарських громадян – тоді як раніше йшлось виключно про агентів Росії.

Перелічені вище випадки – не єдині диверсії на збройовій інфраструктурі Болгарії за останні роки.

Що відомо про останній вибух: коротко