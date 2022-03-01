В Болгарии уволили министра обороны из-за непризнания войны в Украине

Болгарский министр обороны Стефан Янев лишился должности. Он никак не мог назвать войну на Украине войной.

Об этом сообщило британское информагентство Reuters 28 февраля. Соответствующее решение принял премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

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По словам Петкова, официальная София разделяет позицию Европейского Союза по отношению к Украине. Поэтому Стефана Янева уволили из-за нежелания называть вторжение России войной.

Во вторник, 1 марта, правительство должно одобрить увольнение министра. На этот пост предлагают экс-министра обороны 2013 года Тодора Тагарева.

Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя назвать это операцией, когда тысячи солдат с одной и другой стороны уже убиты,

– сказал Петков.

Политик отметил, что Болгария входит в ЕС и НАТО. Однако многие вспоминают времена Советского Союза и Холодной войны, поэтому чувствуют родство с Россией.

Некоторые болгары боятся, что решительная позиция против России может им повредить. Речь идет о поставках энергоресурсов и притоке российских туристов на курорты.

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