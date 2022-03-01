Про це повідомило британське інформагентство Reuters 28 лютого. Відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

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За словами Петкова, офіційна Софія поділяє позицію Європейського Союзу щодо України. Тож Стефана Янева звільнили через небажання називати вторгнення Росії війною.

У вівторок, 1 березня, уряд має схвалити звільнення міністра. На цю посаду пропонують ексміністра оборони 2013 року Тодора Тагарєва.

Мій міністр оборони не може використовувати слово "операція" замість слова "війна". Не можна назвати це операцією, коли тисячі солдатів з одного та іншого боку вже вбиті,

– сказав Пєтков.

Політик зауважив, що Болгарія входить до ЄС і НАТО. Однак багато хто згадує часи Радянського Союзу та Холодної війни, відтак відчувають спорідненість з Росією.

Дехто з болгар боїться, що рішуча позиція проти Росії може їм зашкодити. Мовиться про поставки енергоресурсів та притік російських туристів на курорти.

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