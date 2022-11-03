До сих пор Болгария не оказывала помощь Украине оружием, однако взяла на себя ремонт украинской техники и прием беженцев. Теперь же в Болгарии оборонный и внешнеполитический комитеты парламента приняли два предложения начать передачу Украине военной помощи.
Кстати Болгарский президент выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО
Парламент Болгарии может поддержать предоставление оружия Украине
Предложения были поданы проевропейскими партиями ГЭРБ и "Демократическая Болгария". Законопроект прошел комитеты и ожидается, что у него будет достаточная поддержка на пленарном заседании.
Вполне ожидаемо против законопроекта выступают пророссийские партии БСП и "Вазраждане". Кроме того, против такого решения и президент Болгарии Румэн Радев.
Депутат Болгарской социалистической партии и экс-глава болгарского МИД Кристиан Вигенин заявил, что отправка оружия в Украину косвенно делает Болгарию частью конфликта.
Пророссийская партия "Вазраждане" обратилась в Минобороны с просьбой проанализировать ситуацию. Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что решение о военной помощи Украине требует детального анализа.
В Болгарии хотят быть среди цивилизованных стран
Даниэль Митов от партии ГЭРБ сказал, что список стран, которые помогают Украине, – это список цивилизованных стран. По его мнению, Болгария опоздала с решением и отметил, что это следует исправить как можно быстрее.
Митов выступает за военную помощь Украине и отметил, что хочет, чтобы Болгария являлась частью списка цивилизованных стран.
Сообщается, что военную помощь Украине поддерживает партия бывшего премьер-министра Кирилла Петкова "Мы продолжаем перемены". Хотя ранее правительство Петкова отстаивало противоположную позицию.
Кто отказывается оказывать помощь Украине
- Отметим, что в Европе осталось не так много стран, не оказывающих военную помощь Украине. Среди таких стран Венгрия, даже запретившая своей территорией транспортировать оружие для нашей страны.
- Кроме того, венгерское правительство Виктора Орбана оказалось пророссийским и критикует ЕС за санкции против России. В Украине ответили Венгрии, что санкции нужны для того, чтобы сдерживать агрессора.
- Также оружие Украине отказался предоставлять Израиль, хотя Киев официально обратился за помощью. В Израиле отказываются оказывать военную помощь Украине, потому что боятся, чтобы их оружие не попало к врагам.
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