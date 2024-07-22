Минобороны Болгарии сделало "очень серьезный анализ и расчет" своего вооружения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Атанас Запрянов.

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Помощь должны компенсировать страны-союзники

Болгария сможет передать Украине свои запасы снарядов и другого военного оборудования, если эти поставки компенсируют страны-союзники.

"Мы сделали очень серьезный анализ и расчет. Оказалось, что есть что-то избыточное и ненужное для болгарской армии. Из этого имущества – часть боеприпасов определенных типов – может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили и за который мы уже получили около 30 миллионов евро, которые мы направляем на модернизацию проектов болгарской армии", – рассказал Запрянов.

Он отметил, что после положительного решения правительства, Болгария скоординирует действия с союзниками и Украиной, чтобы обеспечить логистику.