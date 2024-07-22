Міноборони Болгарії зробило "дуже серйозний аналіз і розрахунок" свого озброєння. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони країни Атанас Запрянов.

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Допомогу мають компенсувати країни-союзники

Болгарія зможе передати Україні свої запаси снарядів та іншого військового обладнання, якщо ці поставки компенсують країни-союзники.

"Ми зробили дуже серйозний аналіз і розрахунок. Виявилося, що є щось надлишкове і непотрібне для болгарської армії. З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили і за який ми вже отримали близько 30 мільйонів євро, які ми спрямовуємо на модернізацію проєктів болгарської армії", – розповів Запрянов.

Він зазначив, що після позитивного рішення уряду, Болгарія скоординує дії з союзниками та Україною, щоб забезпечити логістику.