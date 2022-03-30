Болгария тоже не поддалась на ультиматум Путина: вместе с ЕС не будут платить за газ в рублях
Источник:Reuters
Болгария присоединилась к списку стран, отказавшихся платить за российский газ в рублях. Именно такой ультиматум-требование ранее выдвинул миру Путин.
О решении не нарушать условий контрактов сообщил представитель правительства Болгарии. По его словам, такое требование Кремля просто не может быть принято.
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Это трудный шаг для страны
Болгария крайне зависима от российского газа, потому что удовлетворяет им 90% своих потребностей. Вместе с этим, страна все же не может согласиться на новую безумную выдумку кремлевского диктатора.
Позиция Болгарии, также согласованная на европейском уровне, заключается в том, что такое нарушение существующих контрактов, в которых четко указано, что платежи должны осуществляться в евро или долларах США, не будет допущено,
– сказали в правительстве страны.
Там уже провели совещание по этому болезненному вопросу и обсудили, что можно сделать. Поэтому в стране началась подготовка к возможному прекращению импорта газа из России.
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