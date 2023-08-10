Об этом 24 Каналу сказал журналист, политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец. Болгария является для Украины ключевым поставщиком БК советского образца.
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Это очень важный и правильный визит. Страна по сути уникальна, потому что сохранила советские мощности военно-промышленного комплекса: заводы по производству дефицитных мин 802 и 120 калибра, артиллерийских снарядов 152 калибра,
– сказал военный.
В целом три страны Евросоюза – Чехия, Румыния и Болгария, – вместе обладают наибольшим потенциалом производства снарядов и мин, в которых нуждаются ВСУ.
Атаки россиян на болгарский ВПК
Болгария имеет больше возможностей среди всех стран НАТО производить оружие, в котором нуждается украинская армия. Поэтому российская внешняя разведка не раз организовывала диверсии на военных объектах страны, уничтожая ее мощности. Россияне даже пытались отравить производителей оружия в Болгарии, о чем в свое время проводил расследование болгарский журналист Христо Грозев.
"Считаю, что Болгария – важный стратегический партнер Украины. Необходимо и дальше развивать отношения, тем более что после проведенных выборов и прихода нового правительства в Софии имеем конструктивный диалог с новой командой", – подчеркнул Березовец.
Украина и Болгария: последние новости
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов вместе с делегацией посетил Болгарию. О визите рассказали местные СМИ во вторник, 8 августа. Делегация встретилась с министром обороны Болгарии и директором Службы военной разведки. В ходе переговоров коснулись ряда тем, в частности, состояния региональной и международной безопасности.
- Парламент Болгарии 21 июля поддержал поставку Украине большой партии бронетранспортеров из составов МВД. После длительных дебатов было решено передать 100 БТР.
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