70 высланных российских дипломатов улетали из Болгарии в футболках с Путиным

Болгария выслала 70 российских дипломатов. Два правительственных самолета России с работниками посольства и их семьями вылетели из Софии в Москву 3 июля.

По информации болгарской прессы, всего страну покинули более 180 человек. По меньшей мере, один пассажир улетал в футболке с изображением Владимира Путина и надписью "Россия такая страна, которая ничего не боится".

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Высланные российские дипломаты покинули Болгарию

Болгария 28 июня объявила, что высылает 70 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Выдворение стало самым большим с 1971 года, когда Великобритания объявила персонами нон грата 105 советских дипломатов во время "холодной войны".

Отмечается, что не все 70 высланных лиц были непосредственно дипломатами – некоторые из них являются техническим персоналом, в частности поварами, водителями или садовниками российского посольства в Софии.

Выдворенный россиянин вылетает из Болгарии в футболке с Путиным / Фото Sega Daily

Среди выдворенных из Болгарии лиц был советник посла России Филипп Воскресенский. Он заявил, что ни один из россиян, высланных, по его словам, "незаконно, нагло" якобы не работал против Республики Болгария.

Никто не сможет испортить российско-болгарские отношения, никто,

– эмоционально заявил российский дипломат, выступая в аэропорту перед вылетом.

К слову, спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Болгария "свела к минимуму, даже к нулю" возможности работы российского посольства в Софии.

Ранее на днях заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва должна решать, сохранять или закрывать российское дипломатическое представительство в Болгарии.

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