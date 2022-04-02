Болгария высылает первого секретаря российского посольства из-за обвинения в шпионаже

Болгария высылает из страны первого заместителя секретаря посольства России Филиппа Воскресенского из-за обвинения в шпионаже. У дипломата 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

О причастности российского дипломата к шпионажу заявили в прокуратуре Болгарии. Вечером 1 апреля ему вручили ноту от тамошнего МИД о том, что теперь он персона нон грата.

К теме Германия может выслать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

В Болгарии это уже не первый случай выдворения российских дипломатов. В прокуратуре подчеркнули, что действия Филиппа Воскресенского не соответствуют Венской конвенции о дипломатии, поэтому он должен покинуть страну.

Напомним, что 18 марта Болгария выдворила сразу 10 российских дипломатов. Тогда бурно отреагировала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Она, как отмечают местные СМИ, систематически выражается гневно против власти и народа Болгарии.

Интересно – венгерский премьер Орбан и дальше боится Путина: смотрите видео