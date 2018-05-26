Болгария примет на оздоровление украинских военных, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала июня группа украинских военнослужащих пройдет курс оздоровления в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии.

Об этом он сообщает в Twitter.

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Чрезвычайно ценим помощь Болгарии, которая в течение последних трех лет приняла на оздоровление 75 украинских военнослужащих. А уже 9 июня болгарские врачи будут принимать очередную группу украинских военных в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии,

– пишет Порошенко.

Надзвичайно цінуємо допомогу Болгарії, яка протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців.



А вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії. — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2018

Напомним, Петр Порошенко провел встречу с президентом Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Пресс-служба Порошенко сообщает, что стороны обсудили "турецкие проекты" компании, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украинского государства.