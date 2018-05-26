Болгария примет на оздоровление украинских военных, – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала июня группа украинских военнослужащих пройдет курс оздоровления в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии.
Об этом он сообщает в Twitter.
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Чрезвычайно ценим помощь Болгарии, которая в течение последних трех лет приняла на оздоровление 75 украинских военнослужащих. А уже 9 июня болгарские врачи будут принимать очередную группу украинских военных в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии,
– пишет Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко провел встречу с президентом Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.
Пресс-служба Порошенко сообщает, что стороны обсудили "турецкие проекты" компании, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украинского государства.